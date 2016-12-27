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Halep’e 575 ton un

Bağcılar Belediyesi, İHH Bağcılar Temsilciliği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklığında başlatılan “Halep’e Yol Açın Kampanyası” kapsamında toplanan 575 ton un ve gıda malzemesi dualarla yola çıkarıldı.

Halepe 575 ton un

27 Aralık 2016 16:27

Bağcılar, katliamların yaşandığı Suriye’nin Halep şehrindeki halka yardım eli uzattı. “Halep’e Yol Açın Kampanyası” kapsamında Bağcılar Belediyesi, İHH Bağcılar Temsilciliği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 575 ton un toplandı. Üç hafta önce başlatılan kampanya kapsamında Bağcılar’daki ilçe sakinleri ve Sivil Toplum Kuruluşları’ndan toplanan 23 tır dolusu un ve gıda malzemesi Halep’e gitmek üzere Bağcılar’dan Cilvegözü Sınır Kapısına uğurlandı.

"EĞER BUNA SESSİZ KALIRSAK, SES ÇIKARMAZSAK, AYNI ZULÜMLERİ BİZ DE ÇOK RAHAT YAŞAYABİLİRİZ"

Son yıllarda Müslümanların yaşadığı topraklarda emperyalistlerin işbirlikçileri aracılığıyla kan akıttıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Toplanan yardımların ilk etabı bugün yola çıkıyor. Ağırlıkla un ve gıda maddeleri toplandı. Ensar olabilmenin en güzel örneğini Bağcılarlı hemşehrilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız gösterdiler. Destek veren , emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Suriye’de yaşanan dramın, zulmün bizler için de imtihan olduğuna inanıyorum. Eğer buna sessiz kalırsak, ses çıkarmazsak, aynı zulümleri biz de çok rahat yaşayabiliriz. Yakın bir tarihte 1 Temmuz sürecini yaşadık. Bugün Suriye’de maalesef ölenin de öldürenin de Allah, Allah diyerek cihad ettiğini iddia ettiği Müslüman coğrafyasında 1 Temmuz’a da kendi içimizden birileri FETÖ Terör örgütü ihanetini, kalkışma hareketini başlattı ama bu milletin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarındaki dedesini ve ecdadının ruhunu aynen taşıdığını gördüler" dedi.

DUALARLA YOLA ÇIKARILDI

Düzenlenen törenin ardından 575 ton unun ve gıda malzemesinin yüklü olduğu 23 tır dualar eşliğinde Bağcılar Molla Gürani Parkı’ndan Halep’e doğru uğurlandı.

(Emrah Kuş - Hülya Keklik / İHA)

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, dua, İHH Bağcılar Temsilciliği


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