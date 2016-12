Beşler Sucukları Halep'te yaşanan insanlık dramına bir nebze yardımda bulunabilmek için 1 tır dolusu gıda malzemesini bugün yola çıkardı. Çalışanlarla beraber Silivri'deki fabrikadan tırı yolcu eden Beşler Sucukları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Buldu, "Bugün Halep’te büyük bir insanlık dramı yaşanmakta. Bu konuda bize de büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk anlayışı ile 1 TIR’ı Halep’e göndereceğiz" dedi.

“Komşusu açken tok olan bizden değildir”

Yılmaz Buldu, “Peygamber Efendimizin ‘Komşusu açken tok olan bizden değildir’ hadisinin bilinci ile bütün iş adamlarımıza, esnafımıza sizlerin aracılığı ile çağrıda bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere ülkemizde bir ekonomik krizden bahsediliyor. Ama karamsarlığa gerek yok. 2017 yılı ekonomisinde bir sıçrama olacağını düşünüyorum. Bu ülkeye inanmamız lazım. Daha çok çalışarak, daha çok emek vererek birlikte güçleneceğiz" diye konuştu.

Altun: "Bu vatana, bu topraklara hizmet edeceğiz"

Beşler Sucukları Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Altun ise, "Son zamanlarda Halep’teki Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı zor ve sancılı günleri bir nebze de olsa hafifletmek ve zorda kalan kardeşlerimizin ufak da olsa yaralarına merhem olabilmek adına 1 tır dolusu Beşler gıda ürünü Halep'teki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmak için yola çıkıyor. Beşler ailesi olarak bizler, bu can bu bedende olduğu sürece Hz. Muhammed (SAV) torunları olduğumuzu unutmayacak ve ‘komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.' düşüncesini savunarak gerekirse malınızla, gerekirse canımızla bu vatana, bu topraklara hizmet edeceğiz. Ve her zaman Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaktan gurur ve kıvanç duyacağız. Allah her zaman mazlumun yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.