TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, Suriye’de rejim ve müttefik ülkeler tarafından kuşatma altına alınan ve uzun zamandır hiçbir yardımın giremediği Halep’te yaşanan insanlık dramının son bulması için başlatılan ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyasına gelen yardımları Halep ve İdlip kırsalındaki halka dağıtmaya başladıklarını, bir kısmının da Halep’ten çıkması muhtemel aileler için İdlip’teki depolarına konulduğunu söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Halep’te ve Suriye genelinde yaşanan drama sessiz kalmadıklarını, ilk günden beri farklı kampanyalarla ülke içerisindeki savaş mağduru halka yardım ulaştırdıklarını söyleyen Tutkun, yardım kampanyası kapsamında ilk olarak içerisinde 700 tona yakın gıda ve acil ihtiyaç malzemesi bulunan 30 tırın sınır ötesine geçerek bölgede dağıtılmaya başlandığını söyledi. Tutkun, “Milletimizin emanetleri olan yardımları Diyanet İşleri Başkanlığımız ve TDV olarak ekiplerimizle birlikte sınır ötesinde Halep ve İdlip kırsalındaki bölgelerde bulunan yetimhaneler, kamplar ve evleri ziyaret ederek yardımları bölge halkına ulaştırıyoruz" dedi.

“BÖLGEDE İHTİYAÇ TESPİTİ YAPIYORUZ”

Bölgede yardımların yanı sıra ihtiyaç tespiti de yaptıklarını ifade eden Tutkun, “Halep’te yoğun bir kuşatmanın ardından ateşkes yapıldı ve sivillerin Halep’ten çıkarak farklı bölgelere geçmesi söz konusu. İhtiyaca göre yardımlarımızı Halep’ten gelen sivillerin yoğun olarak yaşayacakları bölgeye kaydıracağız” diye konuştu.

“Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası kapsamında yardımların artarak devam ettiğini belirten Tutkun, “Halep’te İnsanlık Ölmesin kampanyasına başladığı günden bu yana yardımsever milletimiz tarafından büyük destek veriliyor. İlk aşamada 30 tırlık bir yardımı ulaştırdık, önümüzdeki günlerde bu rakam artarak devam edecek” şeklinde konuştu.