Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Halep kentine 9 araçlık yardım konvoyu hareket etti. Konvoydaki tırlarda 125 ton un, 22 ton kömür, temizlik, gıda ve sağlık malzemesi bulunuyor.

Deniz Feneri Derneği Suriye Koordinatörü Doğan Selçuk, Türkiye sınırına birkaç kilometre uzakta Müslümanlara soykırım yapıldığını ifade ederek, “Bu dava Suriye’nin davası değil, Tüm Müslüman aleminin davasıdır. Özellikle Halep, son bir iki aydır, yoğun şekilde bombalanıyor. Hatta yaralıların bir kısmı Kilis Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Suriye’den yükselen bu yardım çığlıklarına Deniz Feneri Derneği olarak, tüm bağışçılarımız ile gönüllerimizle sessiz kalmadık. Bugün Suriye’nin içine götürülmek üzere kamplara, mazlumlara götürülmek üzere 9 TIR’dan oluşan, bir yardım konvoyu var. Yardım araçlarımızın içerisinde 125 ton un, 22 ton kömür, temizlik malzemesi, gıda, sağlık malzemesi bulunmakta, inşallah, bu soykırım son bulur. Ama önümüzde bir kış mevsimi var. Havalar soğuk, malum, tüm Türkiye’de soğuk, Suriye’de de soğuk, özellikle şu saatten itibaren Suriye’de ciddi bir şekilde yakacak ihtiyacı var. Tüm Türkiye’deki bağışçılarımıza, gönüllülerimize, sesleniyorum. Deniz Fenerinin başlattığı kömür kampanyasına mümkün olduğu kadar destek vereyim. Bu kardeşlerimiz sadece Suriye’nin davasına değil, tüm Müslümanların davasını görüyorlar. Suriyeli kardeşlerimiz ellerini açtılar, Türkiye’den yardım bekliyorlar” diye konuştu.