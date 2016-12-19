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Halep'e veda özgürlüğe merhaba

Halep'te abluka altındaki binlerce insanı tahliye etmek için sürdürülen diplomasi trafiği nihayet sonuç verdi. 500 kişi özgürlüğe adım atmanın mutluluğunu yaşadı.

Halepe veda özgürlüğe merhaba

19 Aralık 2016 01:21

Tahliye edilmeyi beklerken Foe bölgesine gönderilen otobüslerin yakılması üzerine dördüncü kez sekteye uğrayan tahliye trafiği dün gece yeniden başladı.

Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasinin sonunda Halep'ten 3 bin 800 sivilin tahliyesi için anlaşma tekrar sağlandı. Dün gece yarısı içinde aralarında 41 yetim çocuğun da bulunduğu 500 sivil 5 otobüs ile Halep'ten çıkarıldı.

Uzun süredir yoğun çatışma ve bombardımanın sürdüğü Halep'ten kurtulmanın sevincini yaşayan kadın ve çocuklardan oluşan savaş mağdurları, Halep'in batısındaki Han El Assel bölgesinde kendilerini bekleyen Türk yardım görevlilerine teslim edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği, Mülteci Hakları Derneği ve Sadaka Taşı Derneği ile Suriye Kızılay'ı tarafından teslim alınan mağdurlara sağlık ekipleri tıbbı müdahalede bulunurken, acil yardım ekipleri de yiyecek, kıyafet ve battaniye dağıttı. Tahliye edilen 500 kişilik grup, İdlip'in Türkiye sınırına yakın bölgesinde oluşturulan kamplara yerleştirilmek üzere yola çıkarıldı.

iç savaşın devam ettiği Suriye'de Halep'te tahliye olmayı bekleyen sivillerden 3 bin 300'ünün daha önümüzdeki saatlerde tahliyesi bekleniyor. Bu sivilleri almak üzere Halep'in doğu bölgesinde 70 otobüs hazır bekletiliyor. 

Mehmet Altunışık

Etiketler: Halep, halep son durum, halep tahliye, Suriye


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