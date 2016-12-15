Halep’te sağlanan ateşkesin ardından yaralıları taşıyan konvoy, saldırının ardından yeniden Halep’in batısına doğru harekete geçmişti. Otobüslerden oluşan ilk konvoy, kentin batısına ulaştı. Önce yaralıları taşıyan ambulanslar ardından da yeşil otobüsler Halep’in En Sukari bölgesine vardı.

Öte yandan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk olarak yaralıları alacaklarını bildirerek, konvoyu doğu Halep’e 5 kilometre mesafede ambulanslarla beklediklerini ifade etti.

