Suriye’de 5 yıldan daha uzun bir süredir yaşanan iç savaştan en fazla etkilenen çocuklar oldu. Yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiği, nicesinin öksüz ve yetim kaldığı Suriyeli çocuklar her güne korkuyla uyandı. Yaşları küçük olsa da yetişkinlerin kaldıramayacağı yükleri omuzlamak zorunda kalan küçük çocuklar yeri geldi bombardıman sonrası yıkıma dönen hastanelerde yaralı anne ya da babalarını aradı, yeri geldi bir ambulans koltuğunda korku dolu gözlerle çevresinde olup biteni anlamaya çalıştı, yeri geldi daha okul çağındayken bombardımanda hayatını kaybeden babalarının sorumluluğunu üstlenip yaşadığı acıya rağmen ailesini teselli etti. Ağlamayı dahi unutan küçük çocukların gözlerindeki korku ve ümitsizlik yaşanan dramı gözler önüne serdi. Küçücük yaşlarına, küçücük bedenlerine rağmen yaşadıklarını belki de ömürlerinin sonuna kadar unutamayacak olan çocuklar, günlerdir ağır aksak gerçekleştirilen tahliyelere rağmen bir gün geri döneceğiz mesajı verdi.

Dün yeniden başlayan tahliye işlemlerinde çocukların korkusu yerini gölgeli umuda bıraktı. Dünden bu yana yüzlerce çocuk Halep’in doğusunda muhaliflerin kontrolünde bulunan kentin batısına getirildi. Haftalarca hatta aylarca maruz kaldığı bombardıman nedeniyle hastaneleri dahi hizmet dışı kalan kentten gelen küçük çocuklar önce sağlık ekipleri tarafından tıbbi kontrolden geçirildi. Kuşatma altında yaşam mücadelesi veren çocuklara, yaşadıklarını unutturamayacak olsa da oyuncaklar hediye edildi. Saatlerce aç ve susuz kalan Halepli çocukların karınlarını doyurdukları sırada verilen yiyecekleri iştahla yemesi yürek burktu. Tahliye edilenler arasında bulunan 1 yaşındaki Muhammet’in ne ayakkabısı ne de çorabı vardı. Kendisine verilen yiyecekleri bir yandan da kardeşine yediren, çıplak ayağı ile yardım bekleyen çocukların perişan hali yürek burktu.

Halep’te sınır noktasında olduklarını ifade eden Sadakataşı yönetim kurulu üyesi Murat Kantarcı takas işleminin yapıldığını, dün ve bugün 70 otobüsün geldiğini 3-4 bin civarında Halepli'nin geldiğini aktardı. Çocukların durumunun perişan olduğunu söyleyen Kantarcı “Birçoğunun arağında ayakkabı yok. Hepsi üşümüş, hepsi aç, hepsi saatlerdir otobüslerde bekliyor. Acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gıda dağıtımı yaptık. Diğer ekibimiz İdlib bölgesine çadırları kuruyor. Bir kısmını oraya nakledeceğiz. 100 otobüs bekleniyor. Genel kadar buradayız karşılayacağız” ifadelerini kullandı. Çarşamba gününden beri Halep’e Yol Açın konvoyu ile bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını bildiren Kantarcı, “Cumartesi bölgeye geldik. İki gündür de burada Halep tarafından gelen mültecileri karşılıyoruz. Ne ihtiyaçları varda karşılaşama çalışıyoruz, bağışçılarımızın bağışlarını yerine ulaştırmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Mehmet Altunışık