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Halepli Ali’nin feryadı

Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep’te süren savaştan kaçan Dello ailesinin en küçük ferdi Ali Dello, "Halep’te savaş oluyor, çocukları öldürüyorlar. Biz Suriye’den kaçtık buraya geldik. Orada arkadaşlarım vardı. Şu an durumlarını bilmiyorum” dedi.


15 Aralık 2016 17:16

Halep'ten kaçarak Türkiye'ye gelen küçük Ali Dello'nun babası Abdullah Dello, "Esed rejiminin İran ve Rusya ile birlikte masum insanlara bombalar yağdırdığı Halep’te savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Halepliler geride bıraktığı ailelerinin hayatından endişe ediyoruz" dedi. Abdullah Dello, Halep’te savaş olduğunu, Türkiye’nin kendilerine kucak açtığını belirterek, "Halep’te kötü şeyler yaşandık. Memleketimizde çok kötü şeyler yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyetinden Allah razı olsun. Bize yardım edildi. Burası sakin, çok güzel. Orada yaşayanlar için üzülüyoruz. Kimse yardım etmiyor” dedi.

Kelimeler küçük Ali'nin boğazına düğümlendi
Dello ailesinin en küçük ferdi Ali ise oradaki arkadaşlarından bahsederken kelimeler boğazına düğümledi. Küçük Ali çocukların öldüğünü belirterek, "Halep’te savaş oluyor, çocukları öldürüyorlar. Halep’te mutluydum. Arkadaşlarımla oynuyordum. Orada ders alıyordum, okula gidiyordum. Önceleri her şey çok güzeldi ama savaş olduktan sonra hiçbir şey iyi olmadı. Halep’te savaş oluyor, çocukları öldürüyorlar. Biz Suriye’den kaçtık, buraya geldik. Orada arkadaşlarım vardı. Şu an durumlarını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Halep’e dönmek istemediğini Türkiye’de mutlu olduğunu vurgulayan Ali, "Oraya tekrar dönmek istemiyorum, orada savaş var. Türk insanları çok iyi bize çok iyi davranıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"İran çok sıkıntı yapıyor orada”
Malatya’da yaşayan bir başka Halepli Ahmed Cemal ise Müslüman ülkelerin yaşanan katliama seyirci kaldığını belirterek, "Halep’te büyük sıkıntılar var. Yardım gitmiyor. Araplar ve Müslümanlar bize yardım etmedi. Çok şükür şimdi ben Türkiye’deyim. Oradan haber alamıyoruz. Sadece televizyondan izleyebiliyoruz. Bugün sabah 6’da bir çok insan Türkiye getirildi. İran çok sıkıntı yapıyor orada. Halk çok kötü durumda” diye konuştu.

Mehmet Türel

Etiketler: feryat, Halepli Ali


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