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Halepli minik kızın basketbol aşkı

Suriye’nin Halep şehrindeki savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye’ye sığınan 9 yaşındaki Sibel Babilli, Canik Belediyespor’da basketbol oynamaya başladı.

Halepli minik kızın basketbol aşkı

10 Aralık 2016 13:18

3 yıl önce ailesiyle birlikte Halep’ten Samsun’a gelen minik Sibel, Canik Belediyespor Altyapı Antrenörleri Mehmet Küntüşlü ve Can Küntüşlü eşliğinde basketbol öğrenmeye çalışıyor. İlkokul 3. sınıfa giden minik Sibel’e takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor.

Sibel: “Ne olur çocuklar ölmesin”
İdmanlarda antrenörlerin her dediğini yapmaya çalışan Sibel, Halep’te yaşadığı günleri unutamayacağını söyledi. Minik Sibel, “Suriyeliyim. 3 yıl önce buraya geldik. Buradaki arkadaşlarımı seviyorum. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Televizyonda Halep’in bombalandığını gördüğümde çok üzülüyorum. Türkiye’ye annem, babam ve kardeşlerim ile birlikte geldik. Halep’te bombalar patlıyor. Uçaklar uçuyor, binalar vuruluyor ve çocuklar ölüyor. Ne olur çocuklar ölmesin” dedi.

Sibel’in 3-4 haftadır basketbol oynadığını Mehmet Küntüşlü, “Suriye’den çocuklarımıza biz ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Onları topluma kazandırma açısından güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizde de Halepli Sibel Babilli var. Yaklaşık olarak 3-4 haftadır basketbol çalışmalarına geliyor. Çok yetenekli. Başta Canik Belediye Başkanımız Osman Genç olmak üzere tüm takım ve yönetim olarak bu kızımızla ilgileniyoruz. Geçende küçük kızımızın yaptığı konuşması bizim çok hoşumuza gitti. Halep’te yaşananları dile getirdi” diye konuştu.
Takım arkadaşları ve ablaları olarak Sibel’e her zaman destek çıkacaklarının altını çizen Canik Belediyespor Yıldızlar Takım oyuncusu Merve Albayrak, “Biz bu kulüpte kardeşiz. Sibel’e elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Minik Sibel, takım arkadaşlarına Halep’te yaşananları kağıda yazdığı notu okuyarak paylaştı. 

Gökhan İçkilli
 

Etiketler: basketbol, Halep


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