Haleplilerden Zeytin Dalı’na destek gösterisi

Suriye’de 8 yıl önce bugün başlayan Esad’ın halk katliamında yüzlerce Halepli, Esad’a lanet, Zeytin Dalı Harekatı ve Guta direnişine destek gösterileri yaptı. Göstericiler, “Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim Afrin’deki savaşımız sizi PKK’dan kurtarmak içindir. Biz sizin Anavatan Suriye’de hürriyete kavuşmanızı istiyoruz” pankartları açtı.

“Biz Guta’nın çocuklarıyız. Guta bizim kanayan yaramız” sloganları atan göstericiler, rejime karşı birleşik milli ordu isteğinde bulundu.

BM’nin Suriye temsilcisine göre 2011’den beri Suriye iç savaşında bugüne kadar 12 bini de hapishanelerde 20 bini çocuk, olmak üzere 400 binden fazla insan hayatını kaybetti. 5 milyon 500 bin insan ülkeyi terk etti. 6 milyon 100 bin insan ülke içinde yer değiştirdi.

Yousef Talha