Doğu Halep’te muhalifler ile rejim güçleri arasında dün ateşkese varılmış, sivillerin ve silahlı grupların kentten tahliye edilmesine karar verilmişti. Ancak, sabah saatlerinde tahliyelerin ertelenmesinin yanı sıra, pamuk ipliğine bağlı ateşkes rejim güçleri tarafından bozuldu. Doğu Halep’te saldıra geçen rejim güçleri, havan ve top saldırılarına geçti. Saldırılarda hayatını kaybedenler var. Öte yandan Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin İdlib’in Tar’ei kasabasını bombaladığını duyurdu. Rejim güçlerinin Cisr El Şuğur kentine de saldırıya geçtiğini bildirdi. Açıklamada, yaralılar hakkında herhangi bir bilginin edinilemediği aktarıldı.