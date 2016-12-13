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Halep'te ateşkes kararı.. Halep'te son durum ne, şehir kimde?

Halep'te muhalifler ile rejim güçleri arasında ateşkese varıldı. Mutabakata Türkiye'nin arabuluculuk ettiği öğrenildi.

Halepte ateşkes kararı.. Halepte son durum ne, şehir kimde?

13 Aralık 2016 21:06

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki silahlı muhalif gruplar ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında ateşkes sağlandı. Ateşkesle ilk etapta kuşatmadaki sivillerin güvenli şekilde tahliyesi öngörülüyor.

ÇAVUŞOĞLU, LAVROV’LA HALEP'İ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, 10 Aralık tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.
Görüşmede ağırlıklı olarak Halep başta olmak üzere Suriye'deki güncel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Bakan Çavuşoğlu’nun, Suriye rejiminin Halep'teki yoğun saldırılarına dikkat çekerek, sivil halkın tahliyesi konusunun önemine vurgu yaptığı öğrenildi.  

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ MÜFTÜOĞLU: TÜRKİYE ARABULUCU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Doğu Halep'teki muhaliflerle sahadaki Rus askeri unsurları arasında yapılan temaslar neticesinde şehirde ateşkes sağlandığını teyit ettiklerini duyurdu.

Müftüoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Doğu Halep'teki muhaliflerle sahadaki Rus askeri unsurları arasında yapılan temaslar neticesinde şehirde ateşkes sağlandığını teyit ettiklerini ve ilk etapta sivillerin, ardından da muhalif grupların İdlib istikametinde şehri tahliyeleri konusunda bir mutabakat söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz haftalardır insani koridorun hayata geçirilmesi yönünde çaba sarf etmekteydi. Bu çabalarımız son günlerde artarak sürdürülmüştü. Bugün ateşkesin sağlanması yönünde bir adım atılmış olması sevindirici olmakla birlikte kırılgan bir ortamın bulunduğunu her zaman göz önünde bulundurmakta ve temkinli davranmakta yarar bulunmaktadır. Mutabakatın işleyişi yakından talip edilecektir."

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki silahlı muhalif gruplar ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında varılan ateşkes ve tahliye mutabakatı, Türkiye'nin arabulucuğuyla gerçekleşti.

Etiketler: ateşkese kararı, Halep, Halepte son durum ne, şehir kimde


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