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Halep’te ateşkes yeniden başladı! Halep'te son durum

Suriye’nin Halep kentinin doğusunda rejim güçleri tarafından bozulan ateşkesin yeniden başladığı bildirildi.

Halepte ateşkes yeniden başladı! Halepte son durum

15 Aralık 2016 09:36

Suriye’nin Halep kentinin doğusunda rejim güçleriyle muhalifler arasında ateşkes sağlanmış ancak anlaşmadan saatler sonra rejim güçleri tarafından bozulmuştu. Dün sabah başlaması gereken sivillerin tahliyesi de herhangi bir açıklama yapılmadan ertelenmişti. Bölgede rejimin bombardımanı yoğun bir şekilde devam ederken, siviller de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yardım çağrılarında bulunmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir ateşkes anlaşmasına varıldığı haberi geldi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ateşkes doğrulanırken, sivillerin ve silahlarını bırakan muhaliflerin kuşatma altındaki bölgeden tahliye edilmesinin saatler içinde başlamasının beklendiği bildirildi.
Ateşkeste Türkiye ve Rusya’nın garantör olduğu belirtildi.
 

Etiketler: Halep


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