Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerinin Suriye’nin güneyine doğru ilerleyişi devam ederken, zaman zaman DEAŞ ve YPG güçleriyle sıcak çatışmaların yaşandığı görüldü. Bu çatışmaların yanı sıra rejim güçlerinin ise bazı noktaları havadan bombaladığı gözlendi.

Halep kentine önceki gün yapılan hava saldırısı sonrası tam bir can pazarı yaşandı. Patlama sonrası ilk dakikalar cep telefonu kamaralarına böyle yansıdı. Çekilen görüntülerde onlarca insan hayatını kaybederken, çok sayıda da yaralı olduğu gözlendi. Hayatta kalan vatandaşlar saldırıda yaralananları kurtarmak için seferber olurken, bazı sivillerin ise patlama sonrası meydana gelen enkazın altında yakınlarını aradığı anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan, Halep ve yakın çevresindeki bölgede DAEŞ, ÖSO ve YPG arasında yer yer yakın temas ve sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.