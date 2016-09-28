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Halep’te ekmek beklerken öldüler

Suriye’de Halep’in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarında bir fırının önünde ekmek almak için sıra bekleyen 6 kişi hayatını kaybetti.

Halepte ekmek beklerken öldüler

28 Eylül 2016 17:29
Halep’te ekmek beklerken öldüler - Tıkla İzle

Suriye’nin Halep kentinde muhaliflerin kontrolünde bulunduğu mahallelere yoğun hava saldırıları devam ediyor. Sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında hastanelerin yanı sıra gıda sıkıntısının baş gösterdiği Halep’te bir de fırın hedef alındı. Hava saldırısı vatandaşların ekmek almak için beklediği sırada gerçekleştirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, El Maadi mahallesinde bulunan fırının topçu mermisi ile vurulduğunu ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Suriye’nin hava saldırılarında iki hastanede hasar oluşurken durumu kritik hastalar da hayatını kaybetti. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen hava saldırılarında jeneratörlerin, su şebekesi hedef alındı. Büyük hasar alan hastaneler bir süre kullanılamayacak. Saldırıda hasar gören hastanende çalışan radyolog Muhammed Ebu Recep, 2 hastanın hayatını kaybettiğini ve yoğun bakım ünitesinin büyük oranda hasar gördüğünü söyledi.
 


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