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Halep’te en az 90 kişi enkaz altında

Suriye’de Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil kuruluş, bombardıman nedeniyle meydana gelen enkazda 90’dan fazla bedenin bulunduğunu ve çıkarılamadığını bildirdi.

Halepte en az 90 kişi enkaz altında

13 Aralık 2016 16:43

Suriye’de 5 yıldan daha uzun bir süredir devam eden iç savaş en çok Halep kentini etkiledi. Rus uçakları ile rejim güçlerinin bombardımanına maruz kalan kent, yıkıma uğrarken yüzlerce sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rejim güçleri Halep’in doğusunda büyük bir kısmın kontrolünü ele geçirirken, kontrolü sağladıkları bölgelerde de aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu masum sivilleri katletti. Yerel kaynaklar da bölgedeki durumun son derece kötü olduğunu ifade ederken, milis güçlerin de 9 çocuğu ve 4 kadını yaktığı belirtildi. Öte yandan Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil kuruluş, bombardıman nedeniyle meydana gelen enkazda 90’dan fazla bedenin bulunduğunu ve çıkarılamadığını bildirdi. 


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