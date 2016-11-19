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Halep’te hastanelerde hizmet verilemiyor

Suriye’nin Halep kentinde son 3 gündür devam eden bombardıman nedeniyle hastanelerde hizmet verilemediği bildirildi.

Halepte hastanelerde hizmet verilemiyor

19 Kasım 2016 13:51

Suriye’de 5 yıldan daha uzun bir süredir devam eden iç savaştan en fazla etkilen Halep kenti oldu. Rus ve rejim uçaklarının bombardımanı nedeniyle harabeye dönen Halep’te son 3 gündür düzenlenen bombardıman nedeniyle muhaliflerin kontrolünde bulunan hastanelerin hizmet veremediği bildirildi. Muhalifler tarafından yapılan açıklamada, alt yapıya yönelik yıkımın aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cesur insanlara sağlık hizmeti verilememesine neden olduğu aktarıldı. Açıklamada, son 48 saatte Halep’in doğu mahallelerini hedef alan Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve Rus bombardımanı nedeniyle tüm hastanelerde hizmetin durduğu belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise, Halep’in bir kısmında bazı hastanelerin hizmet vermeye devam ettiğini savundu. 

Etiketler: Halep, hastane


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