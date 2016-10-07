İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) üyeleri tarafından Halep’te yapılan katliamlarda hayatını kaybedenler ve 6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi cenaze namazını Suriyeli imam Şeyh Yasir kıldırdı. Gıyabi cenaze namazının öncesinde grup adına açıklamayı HÜDA-PAR Malatya Gençlik Kolları Başkanı Yasin Akça, Halep'teki saldırıların durdurulmasını istedi. Akça, “Bu gün Halep'te Uluslararası yasalar umursanmadan silahsız insanların üstüne bombalar yağdırılmaktadır. İnsanlar orada katledilmekte, Rusya her geçen gün saldırılarını artırmaktadır Bu saldırıları artırma amacı Suriye halkını yok etmektir. Şu anda elektrik olmadığından yoğun bakımda yatan hastaların fişlerini çekiyorlar. Hastahaneler işlemez hale geldi. Ameliyatlar yapılamıyor. Üç ay içerisinde dört kez kimyasal silah kullanıldı. Uluslararası anlamda yasak silahlar kullanılıyor. Halep’te beş buçuk milyon insan vardı, şimdi üç yüz elli bin insan kaldı ve bunlarda öldürülmeye çalışılıyor. Uluslararası toplum Halep’teki saldırıları görmezden geliyor, Suriye halkı ile dost olduğunu iddia eden birçok ülke lideri gizli anlaşmalar yaparken, Rusya ve Esad rejimi Halep’teki ve diğer şehirlerde kuşatma altında kalan silahsız insanlara karşı hain saldırılarına devam ediyor. Canlı veya ölü enkaz altında çıkarılan çocukların ve yaralıların görüntüleri birleşmiş milletleri ve birleşmiş milletler güvenlik konseyini bu soykırımı önlemek için harekete geçirmedi. Emperyalist ve Siyonistler birleşti. Suriye'de Müslümanları katlediyorlar. Bu yüzden tüm dünya özgür halklarına ve Suriye halkının gerçek dostlarına ahlaki sorumluluklarını alıp Halep’teki ve diğer şehirlerdeki bu ayıplı durumu değiştirmeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

2014 yılı 6-8 Ekimde Kobani olaylarını protestosu bahanesiyle ülkeyi kaosa sürüklenmek istediğini belirten Akça, iç savaş çıkarmak için HDP eş başkanlarının örgüt taraftarlarını sokağa çağırdıklarını vurgulayarak, “Yolda gördükleri sarıklı, sakallı Müslümanlara saldırdılar. Meydana gelen olaylarda HDP/PKK cenahı özelde cami, Kur'an kursları, İslami STK'lara ve yine referansı İslam olan Hür Dava Partisi ve uzanabildiği diğer siyasi oluşumlara da her türlü fiili saldırıyı düzenledi. Hiçbir kutsalı olmayan bu güruh, muhtaç ailelere Kurban Bayramında kurban eti götüren, aralarında henüz 16 yaşında olan Yasin Börü ve beraberindeki Hüseyin Dakak, Hasan Gökgöz, Cumali Güneş, Turan Yavaş ve Riyad Güneş'inde aralarında bulunduğu kimlikli gençleri katletmiş, arkalarında gözü yaşlı eşler ve daha doğmamış yetim bebeler bırakmışlardır. Saldırılarda taş, sopa, satır, silah, delici ve kesici akla hayale gelen her türlü suç aletleriyle adeta zincirinden salıverilmiş bir şekilde ağızlarından akıttıkları salyalar ile hunharca Müslüman kardeşlerimizi şehit etmişlerdir. Bununla birlikte 6-8 Ekim dosyası ile alakadar yargı süreci ise FETÖ zihniyeti devam mı ediyor sorusunu akıllara getirmektedir. Çözüm sürecinde silah ve mühimmat depolayan örgüt adeta halka karşı amansız bir savaş başlatmış, yüzlerce masum insanı katletmişlerdi” diye konuştu.

15 Temmuz badiresini atlatınca bir rehavet oluştuğunu kaydeden Akça, ”Bilindiği gibi İslam düşmanlarının hedefi, 1982 de ki İsrail planlamasına göre önce Irak’ı parçalamaktır. Sonra Suriye’yi bölmek. Ardından Mısırın etkisiz hale getirilmesidir. Son olarak ta Türkiyenin bölünmesidir. Şimdi sıra Türkiye’de eğer Suriye konusunda dik durmasak yarın sıra bize gelecek. Onun için hem Rusya’ya hem de Amerika’ya karşı bu katliamlar nedeniyle dik durmalıyız” şeklinde konuştu.

Yakup Arkın

