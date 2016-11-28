Suriye’nin Halep kentinin batısında yer alan muhaliflerin kontrolündeki Ancara beldesinde bomba sesleri hiç susmadı. Yerleşim yerine ’nüfuz edici’ bombayla düzenlenen saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yetkililer, Rus ordusuna ait savaş uçağının Haleplilerin evlerini hedef aldığını söyledi. Sivil savunma ekipleri ağır iş makinelerinin yardımıyla yıkılan evlerin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalıştı.

13 GÜNDE 554 SİVİL ÖLDÜ

Halep’te sadece son 13 günde 554 sivil öldü, 2 bin 196 sivil yaralandı. Savaş alanına dönen kentte, insanlar korkudan evlerinden dışarı çıkamaz oldu. Yoğun bombardımandan dolayı kentte altyapı çöktü, yollar da kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan Suriye’de rejim birlikleri, Halep’in isyancıların kontrolündeki bölgeleri geri almak için ilerlemeye devam ediyor. Şiddetli çatışmalar nedeniyle 10 bine yakın sivil kentten kaçtı. Bu göçün, 2012 yılından beri yaşanan en büyük olduğu açıklandı.