Diğer
Kategoriler

Halep’te katliam sürüyor!

Halep’te bomba sesleri yine susmadı. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Halepte katliam sürüyor!

28 Kasım 2016 12:53
Halep’te katliam sürüyor! - Tıkla İzle

Suriye’nin Halep kentinin batısında yer alan muhaliflerin kontrolündeki Ancara beldesinde bomba sesleri hiç susmadı. Yerleşim yerine ’nüfuz edici’ bombayla düzenlenen saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yetkililer, Rus ordusuna ait savaş uçağının Haleplilerin evlerini hedef aldığını söyledi. Sivil savunma ekipleri ağır iş makinelerinin yardımıyla yıkılan evlerin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalıştı.

13 GÜNDE 554 SİVİL ÖLDÜ

Halep’te sadece son 13 günde 554 sivil öldü, 2 bin 196 sivil yaralandı. Savaş alanına dönen kentte, insanlar korkudan evlerinden dışarı çıkamaz oldu. Yoğun bombardımandan dolayı kentte altyapı çöktü, yollar da kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan Suriye’de rejim birlikleri, Halep’in isyancıların kontrolündeki bölgeleri geri almak için ilerlemeye devam ediyor. Şiddetli çatışmalar nedeniyle 10 bine yakın sivil kentten kaçtı. Bu göçün, 2012 yılından beri yaşanan en büyük olduğu açıklandı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç