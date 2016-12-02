Halep’te öldürülen siviller için cuma namazına müteakip Büyük Cami’de 25 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazının ardından dualar edilerek, Halep’te sivillerin öldürülmesi protesto edildi. Programa AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve Kredi Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da katıldı.

Gıyabi cenaze namazının ardından Genç Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Ali Sarıalioğlu, grup adına bir basın açıklaması okudu. Sarıalioğlu, "Bugün Halep’te tarihin görebileceği en acımasız ve vahşi katliamlardan biri yaşanıyor. Zalim Baas rejimi, Rusya ve İran yönetimi hiçbir hukuk gözetilmeden işlenen bu cürümlerin failleridir. BM, AB ve ABD ise yaşananlar karşısında kamuoyu önünde üç maymunu oynayan, arka planda ise çıkarları için Müslüman kıyımından içten içe hoşnutluk duyan katliamın ortaklarıdır. Zalimler bilinçli şekilde fırınları, hastaneleri, okulları, camileri ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığı toplu mekanları vuruyor. Halep’e sığınak delici bombalar atılıyor. Enkazların altından onlarca kadın ve çocuk cesedi çıkarılıyor. Bu ağır saldırılar altında kalan 300 bin sivil en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamayacak hale gelmiş durumda. Halep’teki soykırım karşısında siyasi dengeler bahanesi kabul edilemez bir vicdani çürümedir. Zalim, olanca gücüyle katliamını sürdürürken ve artırırken mazlumun yanında durmak hassasiyetimizin gereğidir" dedi.