Suriye’de Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda ateşkese varılmasının ardından Doğu Halep’te yaralıların bulunduğu ilk konvoy hareket etmişti. Ancak kısa bir süre sonra konvoya ateş açıldı ve 3 kişi de yaralandı. Suriye Devlet televizyonu ise 4 bin silahlı kişinin aileleriyle birlikte Halep’in doğusunda çıkmaya hazırlandığını duyurdu. İlk konvoy geri dönerken çok sayıda otobüs ve ambulans hareket etmek üzere bekliyor. Halep’te sivillerin tahliyesi için hazırlıklar tamamlanırken Rusya, hareket eden ilk konvoyda 20 otobüsün ve 10 ambulansın bulunduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus askerlerin konvoya eşlik edeceğini duyurdu.