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Halep’te saldırıya uğrayan binada en az 100 çocuk mahsur

Suriye’nin Halep kentinde bir binada 100’den fazla çocuğun mahsur kaldığı bildirildi.

Halepte saldırıya uğrayan binada en az 100 çocuk mahsur

13 Aralık 2016 16:59

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Halep’in doğusunda saldırıya uğrayan bir binada ebeveynleri yanında olmayan 100’den fazla çocuğun mahsur kaldığını bildirdi. UNICEF Direktörü Geert Cappelaere, açıklamasında, “Halep’te bugün çatışma devam ederken, yüzlerce çocuk bugün sessizce acı çekiyor” ifadelerini kullandı. Dünyanın, çocuklar için ayağa kalmasının ve hayattayken yaşadıkları kabusa son vermesinin zamanı olduğunu kaydeden Cappelaere, “Kentteki doktorun verdiği bilgilere göre, yanlarında ebeveynleri bulunmayan ya da ailelerinden ayrılmak zorunda kalan 100’den fazla çocuk yoğun bombardıman altındaki Doğu Halep’te bir binada mahsur kaldı. Tüm tarafları, çocukların güvenli bir şekilde tahliye edilmesine olanak sağlanması konusunda uyardık” dedi. UNICEF’in sivillerin katledilmesi konusunda da son derece kaygılı olduklarını aktaran Geert Cappelaere, “UNICEF olarak tüm taraflara Halep’te ateşkese ulaşılması ve insani organizasyonların ailelere ve çocuklara acil yardım dağıtımının sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Halep’i terk etmek isteyenler kenti güvenli bir şekilde terk edebilmeli” açıklamasını yaptı. 

Etiketler: Halep


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