Suriye’de yaşanan çatışmayı sonlandırmak için dün akşam saatlerinde ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes anlaşması kapsamında, sabah saatlerinde çok sayıda otobüs Halep dışındaki ana caddeye park ederek kentin doğusundan çıkacak insanları beklediği kaydedildi. Ancak, sabah saatlerinde başlaması beklenen tahliye işleminin herhangi bir gerekçe gösterilmeden ertelendiği ifade edildi. Tahliyenin yarına kadar ertelenmiş olacağı ifade edilirken, muhalifler Şii milislerin sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vermediğini aktardı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, “Kesinlikle ertelendi” ifadesini kullandı.

"Son 24 saatte 6 bin sivil Halep’i terk etti"

Suriye’de yıllardır süren iç savaşta en büyük darbeyi masum halk aldı. Yüzlerce insan hayatını kaybederken, binlerce sivil evlerini, yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Bir zamanlar ülkenin ticaret merkezi olan Halep'te ise yaşanan çatışma ile rejim ve Rus uçaklarının bombardımanı nedeniyle büyük yıkım yaşandı. Sokakların enkaz yığını ile dolduğu caddelerde çocuk seslerinin yerini uçakların, çatışmanın sesleri aldı.

Doğu Halep’te yaşanan çatışmada dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Muhalifler ile rejim güçleri arasındaki çatışmayı sonlandıracak ateşkese varıldı ve kentte bulunan siviller ile silahlı grupların kentten ayrılmasına karar verildi. Sabah saatlerinde çok sayıda otobüs Halep dışındaki ana caddeye park ederek kentin doğusundan çıkacak insanları beklemeye başladı. Ancak, sabah saatlerinde başlaması beklenen tahliye işlemi herhangi bir gerekçe gösterilmeden ertelendi. Kentte bulunan siviller ise kendi imkanlarıyla kenti terk etmeye çalışıyor.

Kentten ayrılanların İdlib’e gönderilmesi beklenirken erteleme nedeniyle siviller kendi çabalarıyla kentten ayrılmaya çalışıyor.

Varılan anlaşmada Türkiye’nin yanı sıra garantör ülke olan Rusya, geçtiğimiz dakikalar içinde son 24 saat yaşanan gelişmeye dair açıklamada bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, 2 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin sivilin kenti terk ettiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı öte yandan, yine son 24 saat içinde 366 silahlı muhalifin silahlarını bırakarak bölgeden ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye ordusu, Halep’te tam kontrol sağlamasının ardından kontrol ettiği bölgelerde sivillere yönelik katliam gerçekleştirmişti. Yaşanan gelişme akıllara Srebrenitsa Katliamını getirdi. Srenrenitsa’da olduğu gibi Halep’te de yaşanan katliama uluslararası toplumun büyük bir kısmı kulak tıkıyor. Ancak Halep’te yaşanan yıkımın, katliamın gerçek boyutunun Srebrenitsa’daki gibi toplu mezarların ortaya çıkmasıyla net bir şekilde anlaşılmasından korkuluyor.

