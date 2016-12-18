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Halep’te sivillerin tahliyesine ara verildi

Halep’te mahsur kalan sivillerin tahliyesi için gönderilen otobüslerin Şiilerin yaşadığı Foa bölgesinde yakılması üzerine tahliyeler bir kez daha durdu.

Halepte sivillerin tahliyesine ara verildi

18 Aralık 2016 19:15
Halep’te sivillerin tahliyesine ara verildi - Tıkla İzle

Yapılacak görüşmelerin ardından her iki tarafta bir sorun yaşanmaması durumunda tahliyelerin gece saatlerinde tekrar başlayabileceği öğrenildi.

Uzun süredir Halep’teki savaşın ortasında kalan sivillerin tahliyesi için verilen uğraşlar, Şiilerin yaşadığı Foa bölgesinde otobüslerin yakılması üzerine bir kez daha durduruldu. Her iki bölgede de sivillerin tahliyesi için Halep, Foa ve Keferya’ya eş zamanlı otobüsler gönderildi. Bu sırada hazırlıklarını tamamlayan İHH Yardım Vakfı ise Halep’teki sivillerin getirileceği noktada bekleyişe geçti. Ancak tahliyelerin gerçekleşeceği sırada Şiilerin yaşadığı Foa bölgesine giden otobüslerin yakıldığı haberi geldi. Gelen bu haber üzerine tahliyeler durdurulurken taraflar arasında da gerginlik yaşandı. Sivillerin beklendiği Han El Asser bölgesinden silah sesleri duyuldu.

Ancak taraflar arasında sürdürülen görüşmelerin sonunda Foa bölgesinde yakılan otobüslerin yerine yenileri talep edildi. Karşılıklı olarak Halep ve Foa bölgesinde ilk etapta birer otobüsün doldurularak tahliye edilmesine karar verildi. Bu tahliyelerde bir sorun yaşanmaması durumunda ise gecenin ilerleyen saatlerinde tahliyelerin sürdürüleceği bilgisine ulaşıldı. 

Öte yandan, Foa bölgesinde otobüslerin kimler tarafından yakıldığı bilinmezken, otobüslerin tahliyeleri provoke etmek amacıyla Foa bölgesindeki DEAŞ’ın gizli hücreleri tarafından yakılmış olabileceği iddia edildi.  

Etiketler: Halep, tahliye


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