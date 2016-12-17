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Halep’te tahliye konvoyuna saldırı görüntülendi

Doğu Halep’te sivillerin tahliyesini gerçekleştiren konvoya yapılan saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı.

Halepte tahliye konvoyuna saldırı görüntülendi

17 Aralık 2016 10:24
Halep’te tahliye konvoyuna saldırı görüntülendi - Tıkla İzle

Suriye’nin Halep kentinin doğusunda varılan ateşkesin ardından sivil halk ile yaralıları taşıyan konvoy Halep’in doğusundan batısına doğru harekete geçmişti. Konvoya yönelik saldırının ardından duran tahliye işlemleri bir süre sonra yeniden sivilleri taşımaya başladı. Konvoyun ilerleyişi sırasında konvoya yönelik saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı. Halep’in doğusundan ayrılan bir sivil tahliye konvoyuna yönelik saldırı bir cep telefonuyla an be an görüntülendi. O anda yaşananları anlatan bir kişi, konvoyun ilerleyişi sırasında sivillerin ve tahliye koridorunun hedef alındığını ifade etti. Sivillerin saldırıya maruz kalmasıyla kaçtıkları görülen görüntülerde, yaşanan can pazarı da gözler önüne serildi. Bazı vatandaşların ağladığı da anlaşılan görüntülerde, silah sesleri de duyuldu. 

Etiketler: Halep, tahliye konvoyu


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