Suriye’de rejim güçleri ile muhalifler arasındaki ateşkes Türkiye ve Rusya’nın arabuluculuğunda yeniden başladı. Ateşkes kapsamında sivillerin tahliyesine de başlandı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgede yaralıları taşıyan ilk konvoyun hareket ettiğini duyurdu. Açıklamada, hastaları taşıyan konvoyun Halep’in doğusundan batısına doğru hareket ettiği kaydedildi. Siviller de bölgeden ayrılmak için bekliyor. Ayrıca Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 100 gönüllü ve 10 ambulansın yaralılara yardım etmek amacıyla Halep’te hazırda beklediğini duyurdu.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Halep’teki gelişmeler alındı.