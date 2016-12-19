Halep'te tahliyeler yeniden başladı

Uzun süredir savaşın devam ettiği Halep'te tahliye olmayı bekleyen siviller nihayet özgürlüğüne kavuştu.

Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasinin sonunda Halep'ten çıkartılan sivil halk, özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İlk etapta kimsesiz çocuklar, 5 otobüsle Raşidi bölgesine getirilerek burada bekleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği, Mülteci Hakları Derneği ve Sadaka Taşı Derneği ile Suriye Kızılay'ı teslim edildi. Tahliyelerin gece boyunca devam etmesi beklenirken toplamda 75 otobüs ile 3800 kişinin Halep'ten çıkarılması bekleniyor. Halep'te tahliye olmayı bekleyen siviller nihayet özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasinin sonunda Halep'ten çıkartılan sivil halk, özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Uzun süredir savaşın devam ettiği Halep'te tahliye olmayı bekleyen siviller nihayet özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasinin sonunda Halep'ten çıkartılan sivil halk, özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İlk etapta kimsesiz çocuklar, 5 otobüsle Raşidi bölgesine getirilerek burada bekleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği, Mülteci Hakları Derneği ve Sadaka Taşı Derneği ile Suriye Kızılay'ı teslim edildi. Tahliyelerin gece boyunca devam etmesi beklenirken toplamda 75 otobüs ile 3800 kişinin Halep'ten çıkarılması bekleniyor.