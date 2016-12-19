Diğer
Kategoriler

Halep'te tahliyeler yeniden başladı

Uzun süredir savaşın devam ettiği Halep'te tahliye olmayı bekleyen siviller nihayet özgürlüğüne kavuştu.

Halepte tahliyeler yeniden başladı

19 Aralık 2016 01:21
Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasinin sonunda Halep'ten çıkartılan sivil halk, özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İlk etapta kimsesiz çocuklar, 5 otobüsle Raşidi bölgesine getirilerek burada bekleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği, Mülteci Hakları Derneği ve Sadaka Taşı Derneği ile Suriye Kızılay'ı teslim edildi. Tahliyelerin gece boyunca devam etmesi beklenirken toplamda 75 otobüs ile 3800 kişinin Halep'ten çıkarılması bekleniyor. Halep'te tahliye olmayı bekleyen siviller nihayet özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasinin sonunda Halep'ten çıkartılan sivil halk, özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Uzun süredir savaşın devam ettiği Halep'te tahliye olmayı bekleyen siviller nihayet özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasinin sonunda Halep'ten çıkartılan sivil halk, özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İlk etapta kimsesiz çocuklar, 5 otobüsle Raşidi bölgesine getirilerek burada bekleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği, Mülteci Hakları Derneği ve Sadaka Taşı Derneği ile Suriye Kızılay'ı teslim edildi. Tahliyelerin gece boyunca devam etmesi beklenirken toplamda 75 otobüs ile 3800 kişinin Halep'ten çıkarılması bekleniyor. 

Etiketler: Halep, halep son durum, halep tahliye, Suriye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç