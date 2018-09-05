Diğer
Kategoriler

Halep'te toplu mezar bulundu

Suriye rejim güçlerinin 2013’te kimyasal saldırı düzenleyerek katliam yaptığı Halep’in Han el-Asal ilçesinde toplu mezar bulundu.

Halepte toplu mezar bulundu

05 Eylül 2018 17:49

Muhalif Nureddin Zengi Hareketi’nin yaptığı çalışmalar sonucunda Halep’in batısındaki kırsal kesimde bulunan Han el-Asal’da toplu mezar bulundu. Özgür Halep Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplu mezara 13 Mart 2013’te düzenlenen kimyasal saldırıda ölenlerin cenazeleri defnedilmiş.

3 kişinin kimlikleri tespit edildi
Mezarda bulunan cesetlerin 3’ünün kimliğinin belirlendiği açıklanırken, merhumların “Akil” ailesine mensup oldukları ve Halep’in Maşarka Mahallesinde yaşadıkları belirtildi.

Katliamda Sarin gazı kullanılmıştı
13 Mart 2013’te Sarin gazıyla düzenlenen saldırılarda Rejim güçlerinin açıklamasına göre 20 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ölü sayısını 26 yaralı sayısını “en az 86” olarak açıklamıştı.

Abu Mucahit El Halebi
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç