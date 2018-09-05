Halep'te toplu mezar bulundu

Muhalif Nureddin Zengi Hareketi’nin yaptığı çalışmalar sonucunda Halep’in batısındaki kırsal kesimde bulunan Han el-Asal’da toplu mezar bulundu. Özgür Halep Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplu mezara 13 Mart 2013’te düzenlenen kimyasal saldırıda ölenlerin cenazeleri defnedilmiş.

3 kişinin kimlikleri tespit edildi

Mezarda bulunan cesetlerin 3’ünün kimliğinin belirlendiği açıklanırken, merhumların “Akil” ailesine mensup oldukları ve Halep’in Maşarka Mahallesinde yaşadıkları belirtildi.

Katliamda Sarin gazı kullanılmıştı

13 Mart 2013’te Sarin gazıyla düzenlenen saldırılarda Rejim güçlerinin açıklamasına göre 20 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ölü sayısını 26 yaralı sayısını “en az 86” olarak açıklamıştı.

Abu Mucahit El Halebi

