Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Halep'te yaralanan siviller Türkiye'de tedavi altına alınıyor

Halep'te yaralanan siviller Türkiye'de tedavi altına alınıyor

Suriye'nin Halep kentinde rejim güçleri ve müttefiklerinin saldırılarında yaralanan siviller, Türkiye'den gönderilen ambulanslarla getirildikleri Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Halepte yaralanan siviller Türkiyede tedavi altına alınıyor

16 Aralık 2016 00:11
Halep'te yaralanan siviller Türkiye'de tedavi altına alınıyor - Tıkla İzle

Halep'teki Suriye rejimi ve müttefiklerinin sivillere yönelik saldırılarında 90'ı ağır 400 Suriyeli yaralandı. Yaralılardan 12’si, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan gönderilen ambulanslarla getirildikleri Reyhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük bir çocuk, yolda yürürken tepesinden bombalar yağdığını ve anne ile babasının da yaralandığını ifade etti.

Sınırdaki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğun ambulans trafiği görüldü. Yaralıların Türkiye'de, sınıra yakın bölgelerdeki çeşitli hastanelere sevkiyatı sürüyor. 

Ecevit Cemiloğlu - Nuri Pir

Etiketler: Halep, tedavi, Türkiye, yaralanan siviller


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç