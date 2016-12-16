Halep'teki Suriye rejimi ve müttefiklerinin sivillere yönelik saldırılarında 90'ı ağır 400 Suriyeli yaralandı. Yaralılardan 12’si, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan gönderilen ambulanslarla getirildikleri Reyhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük bir çocuk, yolda yürürken tepesinden bombalar yağdığını ve anne ile babasının da yaralandığını ifade etti.

Sınırdaki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğun ambulans trafiği görüldü. Yaralıların Türkiye'de, sınıra yakın bölgelerdeki çeşitli hastanelere sevkiyatı sürüyor.

Ecevit Cemiloğlu - Nuri Pir