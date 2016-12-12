Yetkililer, hem hava, hem de kara saldırılarının hiç durmadığını aktardı. Dünkü saldırılarda da 6 kişi hayatını kaybetmişti. Kentte son iki günde 36 sivil can vermiş oldu. Rejimin 15 Kasım’dan bu yana Halep’e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 991’e yükselmiş oldu. Yoğun saldırılar, çok sayıda aileyi rejimin kontrolündeki bölgelere geçmek zorunda bıraktı. Kuşatma altındaki bölgelerde insani durum iflas etti. Halkın temel gıda malzemesi kalmadı.

Doğu Halep’te muhaliflerin hakimiyetindeki 15 kilometrekarelik alanda 200 bine yakın sivil bulunuyor. Rejim ve destekçilerinin 15 Kasım’dan beri havadan ve karadan şiddetli saldırısına maruz kalan on binlerce aile, bölgeden güvenli şekilde tahliye edilmeyi umut ediyor. Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden çıkan ya da bulunduğu yerleşim alanları rejim tarafından ele geçirilen 40 binden fazla sivil, olumsuz muamelelerle karşılaşmıştı.

ABD’nin Halep’teki muhaliflere güvenli tahliye önerdiği açıklandı. Palmira antik kenti ise yeniden terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edildi.

İDLİB’TE SALDIRI: 9 ÖLÜ

Saldırılar İdlib kentinde de yoğunlaştı. Suriye ordusuna ait savaş uçağının İdlib’in Maret en-Numan ilçe merkezini hedef alan saldırısında 9 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Bölgede, sürekli yerleşim alanları bombalanıyor. Ayrıca saldırılarda çok sayıda ev yıkıldı ve hasar gördü.