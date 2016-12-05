Fırat Kalkanı Harekatı’nın 104. gününde TSK’nın desteği ile Suriye’de ilerleyiş gösteren Sultan Murad Tümen’ine bağlı ÖSO birlikleri ile YPG’liler arasında Halep’te çatışma çıktı. Yer yer yakın temasların kurulduğu Halep’te cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde YPG’lilerin attığı bir patlayıcı ÖSO birliklerinin bulunduğu noktaya isabet etti. Büyük bir gürültüye neden olan patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan, operasyonların sürdüğü Halep’in iç kesimlerinde yer yer sıcak çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Orhan Erkılıç