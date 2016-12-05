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Halep’te YPG ile ÖSO birlikleri arasında çatışma

Suriye’nin Halep kentine operasyon düzenleyen Sultan Murad Tugayı’na bağlı birlikler ile YPG’liler arasında çatışma çıktı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Halepte YPG ile ÖSO birlikleri arasında çatışma

05 Aralık 2016 09:15
Halep’te YPG ile ÖSO birlikleri arasında çatışma - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 104. gününde TSK’nın desteği ile Suriye’de ilerleyiş gösteren Sultan Murad Tümen’ine bağlı ÖSO birlikleri ile YPG’liler arasında Halep’te çatışma çıktı. Yer yer yakın temasların kurulduğu Halep’te cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde YPG’lilerin attığı bir patlayıcı ÖSO birliklerinin bulunduğu noktaya isabet etti. Büyük bir gürültüye neden olan patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Öte yandan, operasyonların sürdüğü Halep’in iç kesimlerinde yer yer sıcak çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Orhan Erkılıç

Etiketler: Halep, YPG


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