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Halep’teki büyük tahribat havadan görüntülendi

Suriye’de 5 yıldır yaşanan iç savaşın ticaret ve üretim merkezlerinden Halep’te meydana getirdiği büyük tahribat havadan görüntülendi.

Halepteki büyük tahribat havadan görüntülendi

05 Kasım 2016 12:48
Halep’teki büyük tahribat havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Suriye’de 5 yıldır devam eden iç savaş, birçok kentin yanı sıra Halep’te büyük bir yıkıma neden oldu. Binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan ve birçok kenti hayalet şehre çeviren iç savaş, ülkenin ticaret ve üretim merkezi olan Halep’te de onarılması mümkün olmayan bir yıkıma neden oldu. Rusya ve rejim tarafından gerçekleştirilen bombardıman nedeniyle yaşantının can çekiştiği Halep’teki yıkım havadan görüntülendi. Savaş öncesinde kalabalığın ve çocuk seslerinin hakim odluğu Halep sokaklarının ıssızlaştığı anlaşılan görüntülerde, binaların kullanılamaz hale gelmesi dikkat çekti. Enkaz yığınları ile dolu olan sokaklar ise 5 yılda kentte yaşanan iç savaşı gözler önüne serdi.
 

Etiketler: Halep


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