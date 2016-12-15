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'Halep’teki insanların Caretta kaplumbağalar kadar değeri yok'

TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Halep’te yaşanan katliamla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Halep’te insanlar katlediliyor ama Batı Caretta kaplumbağalara gösterdiği ilgiyi göstermiyor” dedi.

Halepteki insanların Caretta kaplumbağalar kadar değeri yok

15 Aralık 2016 17:56

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, mecliste yaptığı ve tüm partilerden alkış alan konuşmasında Halep’te yaşanan insanlık dramı ve katliama dikkat çekti. Halep’te insanların katledildiğini, masum insanların can verdiğini kaydeden Aydın, “İnsanlarla birlikte aslında orada ciddi bir dram yaşanıyor ve insanlık katlediliyor. Bir medeniyet bir şehir yok oluyor. Uzun zamandır yaşanan insanlık dramında, son günlerde sivil ve masum Halep halkının üzerine uçaklar, bombalar yağdırarak kadın, çocuk, yaşlı katlediliyor. Şuan 4 mahallede 3 kilometrelik bir alanda 100 binin üzerinde insan, tarihinin en büyük trajedisiyle karşı karşıyadır. Türkiye’nin Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Hükümetimizin yapmış olduğu yoğun temaslar neticesinde sivillerin tahliyesi içen ateşkes ilan edilmesine rağmen, maalesef çok kötü haberler alıyoruz. İnsan haklarından bahseden modern Batı dünyasının tavrı yine insanlık adına kahredicidir” dedi.

Batı dünyasının duyarsızlığına dikkat çeken Ahmet Aydın, “Caretta kaplumbağalarına gösterdikleri ilgiyi, şefkati, maalesef söz konusu Halep oluca, söz konusu Arakan olunca, söz konusu Lahor olunca, söz konusu İstanbul olunca göstermiyorlar. Paris’te, Brüksel’de bir saldırı olduğunda bütün dünya o saldırıya karşı teröre karşı kenetlenerek ‘Je suis Paris’, ‘Je suis Brüksel’ diye dünyaya hep birlikte teröre karşı ortak mücadele adına bir birliktelik sergilendi ama maalesef, Batı dünyası söz konusu Müslümanlar olunca, ezilenler, mağdur edilenler belli bir bölge halkı olunca ‘Je suis Lahor’ diyemiyorlar, ‘Je suis İstanbul’, ‘Je suis Halep’ diyemiyor. Aylan bebeğin hesabını kim verecek? Oradan gelecek insanlara adete utanç duvarları ören Batı’nın, o ölen masumlara sessizliği de, orada ölümlere karşı körleri ve sağırları oynaması hakikaten esef vericidir. Bu yürek yangınına, hepimizin en azından duamızla, desteğimizle katkı sunması gerekir diye düşünüyorum. Biran önce Halep’te ki bu acının, göz yaşının dinmesini arzuluyorum. Masum insanların güvenli bir şekilde tahliyesini, en azından bunun için gayret sarf edilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Halep, Halepçe olmasın diyorum” şeklinde konuştu.


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