Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Halep’teki yıkım havadan böyle görüntülendi

Halep’teki yıkım havadan böyle görüntülendi

Suriye’de 5 yıldır devam eden bombardımanın ve günlerdir Esed rejiminin kuşatması altında harabeye dönen Halep’teki yıkım havadan görüntülendi.

Halepteki yıkım havadan böyle görüntülendi

11 Ekim 2016 11:31
Halep’teki yıkım havadan böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Suriye’de 5 yıldır devam eden iç savaş, birçok kentte yıkıma neden oldu. Bir süredir yoğun bombardıman altında ve Esed rejiminin kuşatması altında olan Halep adeta harabeye döndü. Yıkımdan en fazla zarar gören ve neredeyse tanınmayacak hale dönen Halep’teki tahribat havadan görüntülendi. Görüntülerde, bombardımanlardan kullanılamaz hale gelen binalar ve boş sokaklar yaşanan iş savaşı çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Şehrin büyük bir bölümü yıkılırken, görüntülerde sokakların halkın yaşadıkları bölgeleri terk etmesiyle sessizliğe gömüldüğü anlaşıldı. Suriye’nin ticaret merkezi olarak adını duyuran Halep, bombardıman ve can kayıpları ile “hayalet kente” döndü.  

Etiketler: Halep, hava


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!