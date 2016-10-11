Suriye’de 5 yıldır devam eden iç savaş, birçok kentte yıkıma neden oldu. Bir süredir yoğun bombardıman altında ve Esed rejiminin kuşatması altında olan Halep adeta harabeye döndü. Yıkımdan en fazla zarar gören ve neredeyse tanınmayacak hale dönen Halep’teki tahribat havadan görüntülendi. Görüntülerde, bombardımanlardan kullanılamaz hale gelen binalar ve boş sokaklar yaşanan iş savaşı çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Şehrin büyük bir bölümü yıkılırken, görüntülerde sokakların halkın yaşadıkları bölgeleri terk etmesiyle sessizliğe gömüldüğü anlaşıldı. Suriye’nin ticaret merkezi olarak adını duyuran Halep, bombardıman ve can kayıpları ile “hayalet kente” döndü.