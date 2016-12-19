Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep’in doğusundan tahliyeleri gerçekleştiren konvoyun sabahın erken saatlerinde muhaliflerin kontrolündeki El Raşidin Kasabasına vardığını duyurdu. Gözlemevi açıklamasında, konvoyda 21 otobüsün bulunduğunu duyurdu.

Halep’ten attığı Twitter mesajlarıyla tüm dünyanın tanıdığı Bana Alabed isimli küçük kız ve ailesi de kentten tahliye edildi. Minik Bana, sıfır noktasında bulunan İHH ekibinden Burak Karacaoğlu tarafından karşılandı. Bana Alabed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da mesajlar atarak kentteki katliamı bütün dünyaya duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na seslenerek “Sayın Mevlüt Çavuşoğlu dün umudumuz vardı” diyen Bana, “Ama şimdi ne oluyor? Lütfen bize yardım edin. Artık zaman kalmadı” ifadelerini kullanmıştı. Çavuşoğlu ise Bana’ya yanıt olarak, “Umudunuzu koruyun. Türkiye, sesinizi duyuyor. Kabusu ve Suriye’den sonlandırmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz” demişti.