İHH İnsani Yardım Vakfı, Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu, Memur-Sen ve Özgürder üyesi grup, Rusya’nın Suriye politikalarını ve Halep’teki sivillere yönelik saldırıları protesto etti. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup çeşitli sloganlar attı. Çevik Kuvvet polisleri Büyükelçilik etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Grup adına basın açıklaması yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan, zalime karşı mazlumdan yana hakkın davasını belirtmek için bir araya geldiklerini söyledi. Suriye’de 1 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Sinan, “Bunun sebebi ne yazık ki Siyonizme alet olan dış güçler ve mihraklar. Bunun isminin ABD, İran, Rusya veya buna benzer şeyler olması çok şeyi değiştirmiyor. Nerede ne kadar mazlum Müslüman varsa bizler onların yanında olacağız ve sesimizi o zalimlere buradan haykırarak bildireceğiz. Suriye’de 2010 senesinin sonu itibariyle katliamlar başladı. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak bu işin siyaseten çözülmesi gerektiğini defalarca anlatmaya çalıştık. Fakat birileri Suriye’de mazlum Müslümanların kanının akması gerektiğini düşünerek tetiğe bastı ve bizim söylemlerimizi hiç kimseye dinletemedik” diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Abdullah Sarıca