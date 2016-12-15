Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Halep’teki zulüm Rusya Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Halep’teki zulüm Rusya Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Suriye’nin Halep kentinde yaşanan sivillere yönelik saldırılar, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan İHH İnsani Yardım Vakfı, Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu, Memur-Sen ve Özgürder üyesi bir grup tarafından protesto edildi.


15 Aralık 2016 13:59

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu, Memur-Sen ve Özgürder üyesi grup, Rusya’nın Suriye politikalarını ve Halep’teki sivillere yönelik saldırıları protesto etti. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup çeşitli sloganlar attı. Çevik Kuvvet polisleri Büyükelçilik etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Grup adına basın açıklaması yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan, zalime karşı mazlumdan yana hakkın davasını belirtmek için bir araya geldiklerini söyledi. Suriye’de 1 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Sinan, “Bunun sebebi ne yazık ki Siyonizme alet olan dış güçler ve mihraklar. Bunun isminin ABD, İran, Rusya veya buna benzer şeyler olması çok şeyi değiştirmiyor. Nerede ne kadar mazlum Müslüman varsa bizler onların yanında olacağız ve sesimizi o zalimlere buradan haykırarak bildireceğiz. Suriye’de 2010 senesinin sonu itibariyle katliamlar başladı. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak bu işin siyaseten çözülmesi gerektiğini defalarca anlatmaya çalıştık. Fakat birileri Suriye’de mazlum Müslümanların kanının akması gerektiğini düşünerek tetiğe bastı ve bizim söylemlerimizi hiç kimseye dinletemedik” diye konuştu.
Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: Halep, Rusya Büyükelçiliği


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç