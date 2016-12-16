Suriye'nin Halep kentinde rejim güçleri ve İran'ın Şii birliklerinin saldırılarında çok sayıda ölünün yanı sıra 90'ı ağır olmak üzere 400 kişi yaralanmıştı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Halep'in 4 mahallesinden 6 konvoyla 5 bini aşkın sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktardı. Suriye sınırında güvenli bir kamp inşa etmek için çalışmalara başladıklarını anlatan Kınık, insani yardımların da sürdüğünü ifade etti. Kınık, yaralı sivillerden 50'sinin Türkiye'deki hastanelerde tedavi altına alındığını sözlerine ekledi.



Adem Karagöz - Nuri Pir

