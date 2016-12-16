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Halep'ten 50 yaralı Türkiye'de tedavi altında

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin Halep kentinden şimdiye dek 50 yaralı sivilin Türkiye'de tedavi altına alındığını anlattı.

Halepten 50 yaralı Türkiyede tedavi altında

16 Aralık 2016 11:25
Halep'ten 50 yaralı Türkiye'de tedavi altında - Tıkla İzle

Suriye'nin Halep kentinde rejim güçleri ve İran'ın Şii birliklerinin saldırılarında çok sayıda ölünün yanı sıra 90'ı ağır olmak üzere 400 kişi yaralanmıştı.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Halep'in 4 mahallesinden 6 konvoyla 5 bini aşkın sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktardı. Suriye sınırında güvenli bir kamp inşa etmek için çalışmalara başladıklarını anlatan Kınık, insani yardımların da sürdüğünü ifade etti. Kınık, yaralı sivillerden 50'sinin Türkiye'deki hastanelerde tedavi altına alındığını sözlerine ekledi.
 

Adem Karagöz - Nuri Pir
 


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