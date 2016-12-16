Suriye’de geçtiğimiz günlerde rejim güçleri ile muhalifler arasında ateşkese varılmış ancak kırılgan ateşkes rejim güçlerinin saldırısı ile bozulmuştu. Doğu Halep’te sivillerin tahliyesi beklenirken, Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda yeniden ateşkese varılmıştı. Halep’in doğusunda bekleyen onlarca otobüs ve ambulans hareket etmeye başlamıştı. Kısa bir süre sonra yaralıları taşıyan konvoya ateş açılmasının ardından otobüsler ve ambulanslar geri dönmüştü.

Gelen ikinci bir haberle konvoy yeniden Halep’in doğusundan muhaliflerin kontrolünde bulunan kentin batısına hareket etti. Yaralıları ve sivilleri taşıyan konvoy, Halep’e 60 kilometre uzaklıkta bulunan İdlib kentine vardı. bölgeden tahliye edilen siviller, muhalifer ve ailelerin sayısı arttı. Yeşil otobüsler ile ambulansların aralarında bulunduğu konvoy sabaha kadar sivillerin tahliyesine devam etti. Konvoyda kadın ve çocuklar da bulunuyor. Sivillerin bölgedeki tahliyesi devam ediyor.