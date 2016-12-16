Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Halep’ten ayrılan siviller İdlib’e geldi

Halep’ten ayrılan siviller İdlib’e geldi

Suriye’de varılan ateşkesin ardından Halep’in doğusundan hareket eden yaralıları ve sivilleri taşıyan konvoy kentin batısındaki İdlib’e ulaştı.

Halepten ayrılan siviller İdlibe geldi

16 Aralık 2016 11:16
Halep’ten ayrılan siviller İdlib’e geldi - Tıkla İzle

Suriye’de geçtiğimiz günlerde rejim güçleri ile muhalifler arasında ateşkese varılmış ancak kırılgan ateşkes rejim güçlerinin saldırısı ile bozulmuştu. Doğu Halep’te sivillerin tahliyesi beklenirken, Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda yeniden ateşkese varılmıştı. Halep’in doğusunda bekleyen onlarca otobüs ve ambulans hareket etmeye başlamıştı. Kısa bir süre sonra yaralıları taşıyan konvoya ateş açılmasının ardından otobüsler ve ambulanslar geri dönmüştü.

Gelen ikinci bir haberle konvoy yeniden Halep’in doğusundan muhaliflerin kontrolünde bulunan kentin batısına hareket etti. Yaralıları ve sivilleri taşıyan konvoy, Halep’e 60 kilometre uzaklıkta bulunan İdlib kentine vardı. bölgeden tahliye edilen siviller, muhalifer ve ailelerin sayısı arttı. Yeşil otobüsler ile ambulansların aralarında bulunduğu konvoy sabaha kadar sivillerin tahliyesine devam etti. Konvoyda kadın ve çocuklar da bulunuyor. Sivillerin bölgedeki tahliyesi devam ediyor. 

Etiketler: Halep, İdlib


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç