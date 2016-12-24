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Halep’ten getirilen yaralı sayısı 210’a ulaştı

Halep’in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 210 kişinin Türkiye’ye getirilerek çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Halepten getirilen yaralı sayısı 210a ulaştı

24 Aralık 2016 10:57

Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib kentine getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye’ye sevkleri sürüyor. Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bekletilen ambulanslara alınarak Türkiye’ye getirilerek hastanelerde tedavi altına alınan yaralı sayısı 210’a çıktı.

BYEGM’den alınan bilgilere göre, 210 yaralıdan 83 tanesi Hatay dışındaki hastanelere gönderildiği belirtildi. Yaralılardan 21’nin öldüğü, 83’ünün il dışındaki hastanelere sevk edildiği, 31 kişinin taburcu edildiği bildirildi. Ayrıca 210 yaralıdan 88’inin çocuk olduğu ifade edildi.

Halep’in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra İdlib’e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay’a sevkinin devam etmesi bekleniyor.

(Buğra Güney/İHA)

Etiketler: BYEGM, cilvegözü sınır kapısı, Özgür Suriye Ordusu


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