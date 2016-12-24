Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib kentine getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye’ye sevkleri sürüyor. Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bekletilen ambulanslara alınarak Türkiye’ye getirilerek hastanelerde tedavi altına alınan yaralı sayısı 210’a çıktı.
BYEGM’den alınan bilgilere göre, 210 yaralıdan 83 tanesi Hatay dışındaki hastanelere gönderildiği belirtildi. Yaralılardan 21’nin öldüğü, 83’ünün il dışındaki hastanelere sevk edildiği, 31 kişinin taburcu edildiği bildirildi. Ayrıca 210 yaralıdan 88’inin çocuk olduğu ifade edildi.
Halep’in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra İdlib’e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay’a sevkinin devam etmesi bekleniyor.
(Buğra Güney/İHA)