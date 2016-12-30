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Halep'ten getirilen yaralılardan 41'i hayatını kaybetti

Halep'in doğusundan tahliye edilen yaralılardan Türkiye'ye getirilenlerin sayısının 303'e ulaştığı, 41'inin hayatını kaybettiği bildirildi.


30 Aralık 2016 12:31

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarına alınarak Hatay'daki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 303'e çıktı. 132'si çocuk olan yaralılardan 104'ü il dışına sevk edildi, 41'i hayatını kaybetti, 43'ü ise taburcu edildi.
Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan sevki devam ediyor.
Öte yandan, Türkiye ile Suriye arasındaki tampon bölgede 7 ambulans ve 28 sağlık personelinin bulunduğu belirtildi.
 


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