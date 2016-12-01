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Halep’ten kaçış sürüyor

Suriye’de rejim güçleri ile muhalifler arasında şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce sivil Halep’ten kaçmaya devam ediyor.

Halepten kaçış sürüyor

01 Aralık 2016 12:26
Halep’ten kaçış sürüyor - Tıkla İzle

Suriye’de yaşanan iç savaş her geçen gün etkilerini arttırmaya devam ediyor. Özellikle savaştan önce ülkenin ticaret merkezi olan Halep’te büyük yıkımlar yaşanırken bölge halkının büyük bir kısmı da evlerini terk etmek zorunda kaldı. Son günlerde Halep’in doğusunda çatışmalar şiddetlendi. Rejim güçleri ile muhalifler arasında süren çatışmaların ortasında kalan siviller bölgeyi terk etmeye devam ediyor. Otobüslere bindirilen siviller güvenli bölgelere gönderiliyor. Halep’ten kaçanların sayısı 50 bini buldu. Suriye Sivil Savunma, dün rejim tarafından Jub Al Kubba’da çatışmalardan kaçanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıda en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini, 50’den fazla sivilin de yaralandığını duyurdu. 

Halep’e Rusya ve rejim tarafından gerçekleştirilen bombardıman nedeniyle kentte büyük bir yıkım meydana gelirken, son haftalarda yoğunlaşan bombardıman nedeniyle kentin doğusundaki tüm hastaneler ve sağlık merkezleri hizmet dışı kaldı.  

Etiketler: Halep


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