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Haley’e Afrika turunda şok!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM evsizler kampındaki ziyareti sırasında çıkan protesto nedeniyle ziyareti yarıda keserek kamptan ayrıldı.

Haleye Afrika turunda şok!

25 Ekim 2017 23:49

Afrika’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley’in Güney Sudanda BM evsizler kampına düzenlediği ziyaret sırasında, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir’e yönelik protesto yapıldı. Haley, en az 100 kişinin katıldığı protesto sırasında güvenlik gerekçesiyle kamp ziyaretini yarıda kesti. Haley’in kamptan ayrılmasının ardından BM güvenlik görevlileri, öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. BM olayı doğrularken, Halley’in kamp sakinleri ile bir araya gelememesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti. ABD büyükelçiliği tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD’nin BM Daimi Nikki Haley, 28 Ekimde sonra erecek 5 günlük Afrika turuna çıktı. Haley, ziyaretleri kapsamında Afrika Birliği yetkilileri ve BM temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiriyor. 

JONGLEI 

Etiketler: afrika, Nikki Haley

 

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