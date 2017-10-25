Haley’e Afrika turunda şok!

Afrika’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley’in Güney Sudanda BM evsizler kampına düzenlediği ziyaret sırasında, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir’e yönelik protesto yapıldı. Haley, en az 100 kişinin katıldığı protesto sırasında güvenlik gerekçesiyle kamp ziyaretini yarıda kesti. Haley’in kamptan ayrılmasının ardından BM güvenlik görevlileri, öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. BM olayı doğrularken, Halley’in kamp sakinleri ile bir araya gelememesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti. ABD büyükelçiliği tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD’nin BM Daimi Nikki Haley, 28 Ekimde sonra erecek 5 günlük Afrika turuna çıktı. Haley, ziyaretleri kapsamında Afrika Birliği yetkilileri ve BM temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

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