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Halı saha çöktü: 4 yaralı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde amatör futbol takımının antrenman yaptığı halı saha, aşırı kar yükü nedeniyle çöktü. Olayda 4 sporcu hafif şekilde yaralandı.

Halı saha çöktü: 4 yaralı

13 Aralık 2016 20:19

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Tekke Mahallesi Kuzuluk mevkiinde özel müteşebbise ait halı sahanın, akşam saatlerinde kar yağışına bağlı aşırı kar yükünden dolayı tavanı komple çöktü.

Kazada halı sahanın tavanının her iki tarafı da ortaya çökerken, o sırada sahada antrenman yapan amatör futbol liginde mücadele eden Şiran Karacaspor oyuncularından Fahrettin Özsan, Fatih İşlemez, Buğrahan Celepci ve Yavuz Şamil Yaşar yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldıkları Şiran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kafasına darbe alan Fahrettin Özsan ve Fatih İşlemez, ileri tetkik ve tedavi için Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer sporcuların kazadan hafif sıyrık ve çarpmalarla kurtulduğu ifade edildi.

Olayın ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplandıran Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, tesisisin tavanının aşırı kar yükünden dolayı çöktüğünü, o sırada tesiste antrenman yapan Şiran Karacsporlu oyuncuların yaralandığını söyledi.

Başkan Altıparmak, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiğini, geçtiğimiz hafta etkili gerçekleşen yağış ve bugünkü yağışla birlikte kar kalınlığının arttığını sözlerine ekledi. 

Recep Ergin
 

Etiketler: gümüşhane, halı saha


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