Halı silkeleyen öğrenciler aşağı düştü: 3 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Aladağ Mahallesi Kavaklar Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri İsmail M. (18), Seçkin Z. (19) ve Mustafa C. (20) halı silkelemek için pencereye çıktı. Bu sırada korkuluk kopunca 3 öğrenci aşağıya düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi düştükleri yerde yapılan öğrenciler Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gören komşuları ise “Torunum görmüş. Hemen bana haber verdi. Geldim baktım üçü de yerde yatıyor. Durumları iyi. Eve döndüler” dedi.

Tedavileri yapılan öğrenciler taburcu edildi.

Halil Tekin

