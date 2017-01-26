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Halı yıkamacıya kızdı kendi atölyesini kurdu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde yıkamaya verdiği halılarının iyi temizlenmemesi nedeniyle halı yıkamacıya kızan ev hanımı kendi atölyesini kurdu. İlçenin ilk kadın girişimcisi olan kadın, işsiz kocasını da yanında istihdam etti.

Halı yıkamacıya kızdı kendi atölyesini kurdu

26 Ocak 2017 10:53
Halı yıkamacıya kızdı kendi atölyesini kurdu - Tıkla İzle

Kurtalan ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Gülbahar Lale (26), yaklaşık bir yıl önce, halı yıkama atölyesine verdiği halılarının iyi temizlenmesine kızdı. Lale, kadın elinin değmesiyle halıların daha güzel yıkanacağını düşünerek bir atölye kurmak istedi ancak eşi de işsiz olduğu için maddi imkansızlıklar nedeniyle hayalini hayata geçiremedi. Lale, bunun üzerine KOSGEB girişimcilik kurslarına başvurdu. Müracaatı kabul edilen Lale’ye 50 bin TL hibe ve 70 bin TL faizsiz kredi desteği verildi. Hemen kolları sıvayan Lale, vakit kaybetmeden hayalini kurduğu halı yıkama atölyesini kurarak, ilçenin ilk kadın girişimcisi oldu. Lale, işsiz kocasını da atölyesinde istihdam etti.

Devlet desteğinden dolayı Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür ettiğini belirten Lale, “KOSGEB'in Girişimcilik Hibe Programını duyunca hemen başvurdum. Şu an işlerimi kurdum, işim de gayet iyi gidiyor. Bu bölgede kadın olarak halı yıkayan ilk işletme benim. Çok mutluyum. Öz güvenim olduğu için bu işe el attım. Kadınların kendilerine güvenmesi gerekir. 3 çocuk annesiyim. Ev hanımlığını ve iş kadınlığını birlikte yürütmek bana zor gelmiyor" dedi.

İş yerini açmadan bir araştırma yaptığını, komşularıyla ve akrabalarıyla görüştüğünü anlatan Lale, iş fikrinin olumlu karşılanması üzerine bu yola çıktığını kaydetti. Müşteri memnuniyeti sağladığını dile getiren Lale, “Bir kadın olarak halıları elimden geldikçe güzel yıkıyorum. Buraya gelen kadınlar, burada halılara kadın eli değdiğini görünce içleri rahatlıyor” diye konuştu. 

Lale'nin eşi Şehmus Özhan, 2015 yılına kadar il dışında bir şirkette turizm işinde çalıştığını ancak iş yerinin kapanması üzerine işsiz kaldığını belirtti. Eşinin atölyeyi açmasıyla yanında işçi olarak işe başladığını ifade eden Özhan, eşine işini kurması için destek verenlere teşekkür etti.

“Kadın ve engellilere ayrıcalık tanıyoruz”
Siirt’te 50 kadın girişimcinin KOSGEB’in desteklerinden faydalandığına dikkat çeken KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç ise bu kadın girişimciler arasında yer alan Gülbahar Lale'nin bölgede ilk ve tek halı yıkama atölyesi işleten kadın girişimci olduğunu kaydetti. Girişimcilik desteklerinden kadın ve engellilere yüzde 20 pozitif ayrıcalık tanındığını anlatan Erkılıç, "Kadın girişimcimiz bize müracaat edince biz de iş destekleme kararı aldık. İşi gayet güzel gidiyor. Siirt genelinde 50 kadın girişimcimize destek verdik. Ayakları üzerinde durmak isteyen ve iş yeri açmak isteyen kadın girişimcileri KOSGEB'e bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.  

Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: atolye, halı yıkamacı, Siirt


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