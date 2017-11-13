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Haliç Köprüsü çıkışında motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Haliç Köprüsü çıkışında motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

Haliç Köprüsü çıkışında motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

13 Kasım 2017 19:47

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Mecidiyeköy istikameti Haliç Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sev edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmail Bulut
 

 

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