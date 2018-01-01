Haliç Köprüsü’nde kaza: 1 yaralı

Kaza, 07.15 sıralarında Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı yerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla çekilirken, kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Bulut