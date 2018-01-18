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Haliç Köprüsü’nde kaza: 2 yaralı

Haliç Köprüsü’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle köprü üzerinde uzun trafik kuyruğu oluştu.

Haliç Köprüsünde kaza: 2 yaralı

18 Ocak 2018 01:09

Kaza, 00.00 sıralarında Haliç Köprüsü üzeri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı 34 SZ 4349 plakalı otomobil ile 34 VB 7736 plakalı otomobil Haliç Köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprü üzerinde uzun trafik kuyruğu oluştu. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: Haliç köprüsü, kaza

 

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