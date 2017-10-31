Haliç’te bebekli aile kaza yaptı

Kaza, 00.15 sıralarında Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç Köprüsü üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 34 EIH 70 plakalı araç ile 34 FR 6054 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler olay yerinde yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçta bulunan bebeğin burnu bile kanamadı. Tek şerit olarak trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İsmail Bulut