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Haliç’te bebekli aile kaza yaptı

Haliç Köprüsü üzerinde iki aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçta bulunan bebeğe bir şey olmazken 1 kişi yaralandı.

Haliçte bebekli aile kaza yaptı

31 Ekim 2017 07:20

Kaza, 00.15 sıralarında Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç Köprüsü üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 34 EIH 70 plakalı araç ile 34 FR 6054 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler olay yerinde yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçta bulunan bebeğin burnu bile kanamadı. Tek şerit olarak trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

İsmail Bulut

 

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