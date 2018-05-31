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Haliç’te can pazarı kamerada

Şanlıurfa’dan çalışmak için İstanbul’a gelen adam iş bulamayınca vatandaşların gözü önünde Galata Köprüsü’nden atlayarak kendini Haliç’in sularına bıraktı. Denizde yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haliçte can pazarı kamerada

31 Mayıs 2018 13:12
Haliç’te can pazarı kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün saat 15.45 sıralarında Beyoğlu Karaköy Galata Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa’dan 12 yaşındaki oğluyla İstanbul’a gelen Halil Demir bir süre akrabasının yanında kaldı. Bu süre içerisinde günlerce iş arayan Demir, tüm uğraşlarına rağmen iş bulamayınca bunalıma girdi. Bunun üzerine Demir, dün öğle saatlerinde oğlunu alarak Galata Köprüsü’ne geldi. İntihar edeceğini söyleyen baba Demir, korkulukların üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Demir’i ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir süre sonra da Demir kendini Haliç’in sularına bıraktı. Denize düşen Demir’in suda çırpınmaya başladığını gören Deniz Arama ve Kurtarma Birliği timi ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı kurtarmak için çalışmalara başladı. Dakikalar süren çalışma sonrasında Demir, ekipler tarafından kurtarılarak bota alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Demir, Eminönü-Kadıköy iskelesine çıkartılmasının ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Denizde yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Can pazarı kamerada 

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde köprünün korkuluklarına çıkan şahıs intihara kalkışıyor. Polis ekipleri ise dakikalarca şahsı ikna etmeye çalışıyor. İkna olmayan vatandaş bir süre sonra kendini aşağıya atıyor. Deniz polisi ise şahsı kurtarmak için suya birkaç tane can simidi atıyor. Ekipler ardından şahsı tutunduğu simidi çekerek bota alıyor. Vatandaşlar ise panikle olanı biteni izliyor. Bota alınan şahıs daha sonra iskeleye götürülüyor.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.  

Doğan Can Cesur

 

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